El País

Proyecto de ley obligaría a dedicar tiempo para leer todos los días en escuelas y colegios

Diputadas proponen reforma para garantizar hasta 30 minutos diarios de lectura obligatoria en el sistema educativo

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Por Yucsiany Salazar
La iniciativa pretende transformar las recomendaciones pedagógicas actuales en una obligación normativa que garantice la leer todos los días en los centros educativos.







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Proyecto de leyLeerLectura diaria
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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