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La mejor estrategia contra el narcotráfico es reducir el consumo

Según Naciones Unidas, de 2013 hasta hoy se han reportado 1.440 nuevas sustancias psicoactivas en circulación. Ya no se necesitan pastillas ni agujas para drogarse profundamente; basta con un papel enrollado

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Por Eduardo Ulibarri

Cualquier persona puede drogarse profundamente –y morir en el intento– “fumándose” una tira de papel enrollado. Basta que esté impregnada con una de las tantas mezclas psicoactivas desarrolladas en laboratorio para tal fin, cada vez más potentes y difíciles de detectar.








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Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

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