La mejor estrategia contra el narcotráfico es reducir el consumo

Cualquier persona puede drogarse profundamente –y morir en el intento– “fumándose” una tira de papel enrollado. Basta que esté impregnada con una de las tantas mezclas psicoactivas desarrolladas en laboratorio para tal fin, cada vez más potentes y difíciles de detectar.

Su uso fue reportado por primera vez hace tres años en una cárcel cercana a Chicago, tras la muerte de un recluso, según reveló recientemente el diario New York Times. Han seguido más. El método se ha extendido hacia otros penales, por su eficacia para superar los procesos tradicionales de control. Y a cada nueva barrera –como análisis químicos de los libros, cartas o documentos legales que ingresan– sigue una innovación química para superarla.

Este fenómeno refleja dos tendencias del “modelo” de negocios del narcotráfico, relacionadas entre sí. Primera: la expansión, en volumen y potencia, de las drogas sintéticas. Según datos de las Naciones Unidas, que cita el diario, de 2013 hasta ahora se han reportado 1.440 nuevas sustancias psicoactivas en circulación. La mayoría no se produce en Suramérica, ni siquiera en México, sino en laboratorios próximos a los grandes centros de consumo en Estados Unidos y Europa.

Segunda: la resiliencia y adaptación del funesto negocio frente a las políticas centradas en interdicción y represión. El énfasis de esta “guerra” en combatir la oferta ha sido muy poco eficaz. Cada éxito inmediato en reducirla –capturando capos o pulverizando embarcaciones–, además de multiplicar los bucles de violencia, aumenta los precios y, por tanto, los incentivos del narco para asumir riesgos. También acelera la innovación en los productos y organización de las redes delictivas , cada vez más diversos, intensos y fungibles los primeros, y más versátiles las segundas.

El combate contra la narcoproducción y el narcotráfico debe seguir, pero dentro de esquemas integrales. Esto implica mayor énfasis en reducir la demanda. Por esto, desde hace años , los expertos han recomendado abordar las raíces económicas y psicosociales del consumo, velar por la salud de sus víctimas y tratar la adicción en espacios seguros.

Son abordajes poco espectaculares y con limitados réditos políticos inmediatos, pero resultan mucho más sensatos, humanos y eficaces. Incluso contra los narcopapeles.

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Eduardo Ulibarri es periodista y analista.