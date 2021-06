Peter Singer es profesor de Bioética en la Universidad de Princeton y fundador de la organización caritativa The Life You Can Save. Ha escrito, entre otros, «Animal Liberation (Liberación Animal)», «Practical Ethics (Ética Práctica)» y «Why Vegan?» (¿Por qué ser vegano?). Su nueva edición de «The Golden Ass» (El asno de oro), traducida por Ellen Finkelpearl, fue publicada en abril.