Otro aspecto importante de la revista es que cualquiera con una conexión a Internet puede leerla en forma gratuita, sin publicidad pagada. Los editores se comprometieron a no doblegarse ante la presión pública para retirar un artículo, a menos que se demuestre que contiene datos falsos o plagio. Debido a que la revista solo se publica en línea, los editores no estamos en deuda con ninguna institución o editorial. Recibimos apoyo financiero de una amplia gama de donantes que comparten nuestra preocupación por las restricciones a la libertad de expresión, por lo que no dependemos del favor de ninguna persona o grupo particular. (Si lo desea, puede unirse aquí a quienes nos brindan su apoyo).