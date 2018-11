Más allá de si el comportamiento de MBS está motivado por impulsividad, inmadurez, su estrecha relación con la primera familia de Estados Unidos –particularmente con el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner– o con todo esto a la vez, no cabe duda de que ha llegado demasiado lejos. No se puede asesinar a un columnista de The Washington Post y esperar que a nadie le importe. Y el hecho de que el crimen se haya cometido en el territorio de un rival como Turquía no hace más que agravar la locura. Después de los atentados del 11 de setiembre del 2001, el mundo no está dispuesto de ninguna manera a tolerar que escuadrones de la muerte sauditas de 15 miembros perpetren operaciones en el exterior.