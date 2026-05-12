Columnistas

La ley que cambió para siempre la justicia penal juvenil en Costa Rica

Con la aprobación de la LJPJ, se creó en Costa Rica un nuevo derecho penal, especializado, con contenidos, procedimientos y principios propios, que ha sido referente para muchas legislaciones de la región latinoamericana

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Por Carlos Tiffer
Justicia penal juvenil, menores de edad que delinquen. Plano cerrado de manos de joven menor de edad con esposas, esposado, delincuencia juvenil
La Ley de Justicia Penal Juvenil se creó para administrar justicia penal a los adolescentes de entre 12 y menos de 18 años de edad que hayan cometido o participado en un delito o en una contravención. (Shutterstock/Foto)







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