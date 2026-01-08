Columnistas

La ley de Tucídides, vigente 25 siglos después: ‘Los fuertes hacen todo lo que pueden y los débiles sufren lo que deben’

Hemos vuelto al siglo XIX, la época de los imperios en competencia, pero con el armamento del XXI

Por Jorge Vargas Cullell

No había terminado –y no termino aún– de desear feliz año nuevo y me desayuno la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que atrapó a Maduro, el presidente ilegítimo. Así, ¡tas, tas!, se lo llevaron preso luego de meses de amenazas. Ni una lágrima derramo por un dictador corrupto y sanguinario, que debió haberse ido hace mucho, un individuo odiado que presidió un régimen corrupto y una hecatombe económica.








