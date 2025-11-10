Columnistas

La IA avanza, la desocupación crecerá y la política sigue hablando de banalidades

Sospecho que resultaría útil pensar en menos carreras y hacerlas menos especializadas pero muy sólidas, tal como ocurría a comienzos del siglo XX

Por Francisco Antonio Pacheco
El problema del cambio tecnológico ocurre frente a nuestros ojos sin que casi nadie lo vea con la seriedad requerida. Un desempleo de grandes proporciones nos amenaza. (Shutterstock)







Francisco Antonio PachecoIAcambio tecnológicodesempleodesocupacióninteligencia artificial generativainteligencia artificial generaleducaciónuniversidades

