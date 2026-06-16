Columnistas

La frase de la presidenta Fernández que avergüenza y deshonra a Costa Rica

Lo que Fernández llamó ‘la forma de gobierno que han elegido’ es, según los organismos internacionales más rigurosos del mundo, una dictadura que aplasta sistemáticamente toda disidencia

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Por Daniel Zovatto
Presidenta de Costa Rica Laura Fernández, y Rosario Murillo con Daniel Ortega, gobernantes de Nicaragua
Las declaraciones de Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, quien dijo que los nicaragüenses tienen el gobierno “que han elegido tener”, generaron airadas críticas. A la derecha de la imagen, Rosario Murillo y Daniel Ortega, gobernantes de Nicaragua. (Archivo LN/Fotocomposición)







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