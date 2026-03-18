Columnistas

En la actual ‘generación ansiosa’, ser frágil es la moda y ser víctima, una virtud

Tenemos a una generación que habla fluidamente el lenguaje del trauma, pero no entiende el lenguaje del coraje, la disciplina y la resiliencia

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Por Luis Diego Herrera Amighetti
Violencia entre adolescentes. Jóvenes graban agresión.
Las fricciones normales de la vida cotidiana se etiquetan en el lenguaje de la victimización: 'bullying', rechazo, microagresiones. Y se logra destacar no por la conducta que se tiene ante la adversidad, sino por la actuación pasiva que se asume. (Shutterstock/Shutterstock)







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