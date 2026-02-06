Columnistas

La ‘Costa’ y la ‘Rica’, otra vez

En muchos territorios se ha acumulado una sensación de estancamiento e invisibilidad: pocas oportunidades, oferta de empleo limitada, servicios públicos deficientes o inexistentes y movilidad social bloqueada. Esa experiencia reiterada erosiona la sensación de control sobre el propio destino e instala la desesperanza

EscucharEscuchar
Por Víctor Umaña y Jaime García
Fotografía de archivo de lanchas de pescadores artesanales de Puntarenas, junto a la costa contaminada por los residuos de la pesca. (Albert Marín.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Víctor UmañaLa Costa y la RicadesigualdadPartido Pueblo Sobreano

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.