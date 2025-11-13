Columnistas

La columna de Irene Vallejo: Llevar el bosque contigo

En tiempos ancestrales, la invención de las bolsas pudo darle a la humanidad la libertad de recorrer el mundo y contar historias. Hoy, transmutadas en objetos desechables, amenazan con asfixiar la belleza de las aguas y los árboles

Por Irene Vallejo
Fragmentos plásticos en el Océano Pacífico crecen exponencialmente, amenazando el ecosistema y el ciclo global del carbono.
Isla flotante de basura al norte del océano Pacífico. (IOP PUBLISHING/Europa Press)







