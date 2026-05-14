Columnistas

La columna de Irene Vallejo: El miedo más profundo de la infancia y el poder salvador de los cuentos

El miedo al abandono es especialmente acuciante en la infancia. Por eso, en los cuentos de hadas siempre nos ponemos del lado de sus pequeños héroes extraviados

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Por Irene Vallejo
Interpretación del cuento Hansel y Grettel, óleo. Niños, jóvenes, hermanos de la mano caminando por el bosque. Al fondo, la casa hecha de dulces, golosinas
Los hambrientos Hansel y Gretel miran a la distancia la casita de bizcocho y azúcar que tanto quisieran devorar. (Shutterstock/Ilustración)







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