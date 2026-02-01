Columnistas

La bukelización de Costa Rica

Costa Rica ha cambiado radicalmente y ha cambiado la gente. La brecha de la desigualdad social se abrió, el índice de homicidios se disparó y el actual presidente cimenta su popularidad en atacar el sistema democrático como ineficaz y corrupto

Por Sergio Ramírez
Presidentes Rodrigo Chaves y Nayib Bukele en la visita de esta último a Costa Rica. Llegada de ambos al centro penitenciario La Reforma, 14 de enero 2026
Nayib Bukele (der.) en su más reciente visita a Costa Rica, el 14 de enero. Junto al presidente Chaves, visitó el centro penitenciario La Reforma. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







