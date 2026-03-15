Columnistas

La agenda que le deja el FMI a Costa Rica

Estas son sus recomendaciones para fortalecer el crecimiento, la estabilidad financiera y la sostenibilidad fiscal del país

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Por Nuria Marín Raventós

Acaba de concluir la visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país para cumplir con el Informe del Artículo IV del año 2026. Se trata de un reporte anual que no deriva de programas de ajuste ni de créditos. La visita concluye con la entrega de un informe que incorpora varios temas que quiero resaltar.








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Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

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