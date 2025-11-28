Isaac Jiménez, estudiante de Relaciones Públicas: ¿Por qué tener que irse del barrio para prosperar?

Isaac Jiménez Hernández: "No escribo para pedir compasión, sino para exigir prioridades claras. A quienes aspiran gobernar el país a partir de 2026 les pido que cambien el guion".

Crecí en el sur de la capital, donde la rutina puede incluir los balazos como sonido ambiente y, aun así, hay que salir a trabajar, estudiar y vivir. En esas calles aprendí que sobrevivir no es sinónimo de vivir y que, por costumbre, muchos asumimos que “irse” es la ruta para conseguir oportunidades. Pero eso no debería ser así: nuestros hogares deberían ser por siempre nuestro espacio seguro.

Un estudio del Colegio de Ciencias Económicas concluyó que, entre menores de 25 años, el desempleo ronda el 30,6% y la pobreza, el 26,8%. Ambos son indicadores que golpean directamente a quienes nacimos en barrios de la periferia capitalina. Unicef, por su parte, ha señalado que la pobreza infantil alcanza alrededor del 37%, un dato que exhibe la fragilidad de cualquier promesa de futuro en este país. Esas cifras no “acompañan” el problema: lo explican.

Los delitos en el sur de la capital alimentan las noticias de Sucesos y la angustia diaria de personas en localidades como Hatillo, Sagrada Familia, San Sebastián, Alajuelita, Desamparados, Tirrases, barrio Cuba o Quince de Setiembre. Son comunidades que resisten entre operativos, disputas por territorios de droga y una institucionalidad que llega tarde, a medias o no llega. Mientras tanto, una generación como la mía, crece con el trauma de sobrevivir en guerra, calculando trayectos y horarios menos peligrosos, al tiempo que la familia nos espera preocupada en casa.

No escribo para pedir compasión, sino para exigir prioridades claras. A quienes aspiran gobernar el país a partir de 2026 les pido que cambien el guion. Los barrios del sur no necesitan más visitas fotogénicas, ni programas caritativos de temporada. Necesitan inversión sostenida en educación que retenga y potencie talento, vivienda digna como política de Estado (no como un premio de campaña) y seguridad con oportunidades: empleo formal juvenil, cultura, deporte, redes de cuido y prevención que valgan más que una patrulla.

No quiero que nadie más tenga que irse de su barrio para prosperar. Quiero que quedarse sea posible y deseable. Que el país democrático y abierto al diálogo que nos pintan se pronuncie en nuestras esquinas. Que el sur, tantas veces mencionado como problema, sea tratado como lo que es: parte esencial de Costa Rica. No pedimos favores; exigimos un futuro con dignidad, y que empiece ahora, no después de las elecciones.

Isaac Jiménez Hernández es estudiante de Relaciones Públicas en la UCR.