Innovar para crecer: la ruta del bienestar costarricense

La innovación florece en entornos donde hay libertad, competencia y seguridad jurídica. Una democracia liberal sólida, que garantice derechos y fomente el pensamiento crítico, es tan importante como un mercado abierto y competitivo

Por Ricardo Monge González
Innovación, innovar, innovación en las empresas, innovación y desarrollo
La innovación no ocurre en el vacío. Requiere un ecosistema donde converjan tres actores: empresas, gobierno y academia. (Shutterstock/Shutterstock)







Ricardo Monge González

Presidente de la Academia de Centroamérica.

