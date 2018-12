De acuerdo con el estudio Does infrastructure investment lead to economic growth or economic fragility? (La inversión en infraestructura, ¿lleva a crecimiento económico o fragilidad económica?), publicado en la Oxford Review of Economic Policy (2016, vol. 32, n.° 2), alrededor de un tercio de la deuda total de China es producto de ineficiencias en proyectos de infraestructura pública.