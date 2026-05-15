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Impulsemos las oportunidades reconocidas por la presidenta

Hace una semana, al asumir su cargo, la presidenta Laura Fernández dijo algo que me llamó la atención. Se trata de una afirmación que contradice sus insistentes y confusas críticas contra una ‘segunda república’ supuestamente perversa

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Por Eduardo Ulibarri

Hace una semana, al asumir su cargo, la presidenta Laura Fernández dijo algo que me llamó la atención. No fue su promesa de que nunca atentaría contra la división de poderes, porque equivale a decir que respetará la Constitución, deber mínimo de cualquier ciudadano. Tranquiliza, sobre todo porque difiere de la retórica explosiva de su predecesor. Pero nada más.








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Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

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