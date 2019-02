Uno de las más simpáticos episodios en mis primeros pasos por el Fondo Monetario Internacional, quizás en 1965, tuvo lugar en el aeropuerto de El Salvador. Yo venía de Brasil –y de una escapadita para ver a mi prometida en San José–, cuando me encontré con el expresidente José Figueres, con quien me unían lazos de amistad. Con rostro sonriente, me preguntó: “Diay polaquito, ¿en qué anda por aquí?”. Le conté lo de mi empleo en el Fondo Monetario, a lo cual respondió: “No sé quiénes son más eficaces para tumbar gobiernos, si los militares o los del Fondo Monetario”. Y así, entre risas y abrazos, nos despedimos.