Columnistas

Hace 200 años se definió el futuro republicano de Centroamérica

Lo ocurrido entre el 15 de setiembre de 1821 y el 22 de noviembre de 1824 les pesó significativamente durante décadas a los países de Centroamérica

EscucharEscuchar
Por David Díaz Arias
Hace 200 años, el presbítero costarricense Florencio J. del Castillo V. representó a nuestro país ante el I Imperio Mexicano, lo que le permitió ser partícipe y testigo de algunos de los hechos políticos-jurídicos menos conocidos de nuestra historia. En la imagen, el Acta de Independencia de Costa Rica (29 de octubre, 1821).







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
independenciaActa de IndependenciaDavid Díaz AriasGuatemalaGabino GaínzaLeón, NicaraguaantianexionistasProvincias Unidas de Centroamérica
David Díaz Arias

David Díaz Arias

Ph.D. en Historia por Indiana University y catedrático en la Universidad de Costa Rica. Ha impartido clases y conferencias en múltiples universidades latinoamericanas, estadounidenses y europeas. Ha publicado decenas de estudios sobre historia de Centroamérica en general y de Costa Rica en particular.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.