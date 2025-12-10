Columnistas

Gracias a una generación de oro

Es justo darles las gracias a la distancia por las emociones y alegrías que desataron en este país y más allá de las fronteras

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo
Bryan Ruiz después de anotar contra Bélgica en un partido amistoso, en el 2018. Foto: (JOHN THYS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SelecciónCosta Rica
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.