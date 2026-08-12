Columnistas

Ganar una elección no convierte al gobierno en dueño del Estado

La misma institución que hoy recibe fuertes ataques desde el oficialismo fue la que, cuando correspondió, protegió los derechos de don Rodrigo Chaves

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Por María L. Ávila Agüero

El pasado jueves 6, miles de personas llegaron a la plaza de la Democracia y hubo concentraciones en otros lugares del país. No creo que todos pensaran igual. Tampoco creo que todos estuvieran ahí para defender cada decisión que haya tomado el Poder Judicial.








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María L. Ávila Agüero

María L. Ávila Agüero

Pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños y miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina.

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