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Fuimos campeones mundiales, pero hoy ni siquiera calificamos

Quizá no clasificar al Mundial de Fútbol 2026 sea solo un síntoma de algo más grande que se va perdiendo mientras las discusiones se reducen a insultos y a recomendar crema de rosas

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Por David Díaz Arias
Varias escuelas y colegios adornaron este lunes 15 de setiembre las calles en Desamparados en celebración del Día de la Independencia de Costa Rica.
Los estudiantes han sido por décadas "el ejército de Costa Rica". Aquí, una imagen de los desfiles de la Independencia, el pasado 15 de setiembre en Desamparados. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)







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David Díaz Arias

David Díaz Arias

Ph.D. en Historia por Indiana University y catedrático en la Universidad de Costa Rica. Ha impartido clases y conferencias en múltiples universidades latinoamericanas, estadounidenses y europeas. Ha publicado decenas de estudios sobre historia de Centroamérica en general y de Costa Rica en particular.

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