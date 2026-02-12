Columnistas

Frente a la autocracia, el poder de la gente... y Bad Bunny

Residentes de Mineápolis aseguran haber creado un ‘manual de resistencia’ fundamentado en la solidaridad

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo
Afiches de Renee Nicole Good y Alex Pretti, asesinados por agentes de inmigración en Minnesota.,
Afiches de Renee Nicole Good y Alex Pretti, asesinados por agentes de inmigración en Minnesota., (OCTAVIO JONES/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ICEEstados UnidosBud BunnyEsteban Oviedo
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.