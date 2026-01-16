Estados Unidos y el espejismo imperial: de Truman a Trump

Donald Trump retoma una visión de poder hemisférico que remite a las doctrinas más duras de la política exterior estadounidense del siglo XX.

Hace unos años, el historiador británico Niall Ferguson señaló que Estados Unidos era muy peculiar como imperio: tenía riqueza, una fuerza armamentística incomparable y logros culturales formidables, pero, a diferencia de otros imperios históricos, luchaba por imponer su voluntad más allá de sus fronteras.

Además, a pesar de haber invadido y ocupado muchas naciones en los últimos 200 años, Estados Unidos no había podido traducir esas experiencias en la producción de “pequeñas Américas”; es decir, no logró exportar su modelo de democracia liberal a esos lugares.

Contrario a eso, las intervenciones estadounidenses han provocado heridas que han llevado al desarrollo y fortificación de sentimientos antiamericanos en esos países, comenzando con América Latina.

De acuerdo con el historiador John Coastworth, entre 1898 y 1994, Estados Unidos intervino con éxito 41 veces en América Latina para cambiar sus gobiernos.

Al respecto, aunque se suele citar la llamada Doctrina Monroe (1823) como el texto fundador de una visión imperial estadounidense sobre América Latina, lo que reclamaba el presidente James Monroe era un espacio propio de influencia, por lo cual cualquier aventura europea en América se consideraría como una amenaza directa “a la paz y felicidad” estadounidenses.

Esa visión de Monroe no es similar a la del presidente Donald Trump, quien aseguró hace unos días, en el marco de su intervención en Venezuela: “Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestra patria y nuestro acceso a zonas geográficas claves en toda la región”.

Más bien, lo que el presidente Trump llamó su “Doctrina Donroe” (al juntar su nombre con el apellido Monroe) se parece más a la Doctrina Truman, por lo cual, a esta nueva versión podríamos llamarla la Doctrina “Trumpman”.

Truman

Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética que se desencadenaron después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) crearon las bases de la Guerra Fría.

Para ese momento, Estados Unidos era la superpotencia mundial por excelencia, pues, con el 7% de la población mundial, poseía el 42% de los ingresos del mundo, representaba la mitad de la producción manufacturera global y poseía las tres cuartas partes de las reservas de oro del mundo.

En 1949, el estadounidense promedio consumía más de 3.000 calorías diarias de alimentos, lo cual representaba 50% más que los europeos occidentales. Esos números se repetían en cuando al consumo de televisores y carros.

En ese marco, en febrero de 1947, la difícil situación en Grecia, por la influencia soviética en sus elecciones, llevó a la producción de la Doctrina Truman.

Así, de su famoso discurso ante el Congreso el 12 de marzo de 1947, se puede inferir que Harry Truman reclamó que Estados Unidos tenía la moral de su lado, era imparable y podía vencer a cualquier enemigo en cualquier escenario.

Asimismo, podían intervenir, siempre con éxito, en cualquier parte del mundo y, si eso no ocurría como se planificaba, era porque algún elemento interno estaba mal, es decir, por alguna traición.

Para afirmar más su posición, en abril de 1950 Truman recibió el reporte de seguridad nacional 68 (NRS-68), el cual argumentó que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) haría cuanto pudiera para conquistar el mundo, por lo cual era necesario que Estados Unidos se rearmase cuanto fuera necesario para conservar su superioridad militar.

Así, al dejar Truman el poder, Estados Unidos tenía bases globales, su armamento era mayor que nunca y dominaba la escena de toma de decisiones occidentales sobre la Guerra Fría.

La Doctrina Truman se enriqueció con la llamada teoría del dominó (abril de 1954), la cual convenció al presidente Eisenhower de que un país que cayera en manos soviéticas arrastraría a sus vecinos a lo mismo.

Estados Unidos intervino, entonces, en múltiples países por todo el mundo, con justificaciones similares a las enunciadas hoy por Trump.

Empero, hay que reconocer que el actual presidente norteamericano tiene menos afinidad por hablar de imponer la democracia y la libertad y es más explícito en subrayar los intereses geopolíticos y económicos como los motivos de sus acciones y decisiones.

Otro Estados Unidos

Los efectos de la Doctrina Truman fueron muy claros.

El 13 de mayo de 1958, en Caracas, durante una visita de buena voluntad, el carro en que iba el vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, fue atacado por una multitud de venezolanos quienes le pegaron al vehículo con palos y barras de hierro, le dieron palmazos en las ventanas, lo escupieron y le gritaron improperios.

Ese ataque motivó una revisión de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, lo cual llevó al Congreso estadounidense a organizar varias audiencias entre el 3 de junio y el 31 de julio de 1958.

El costarricense José Figueres participó en ese foro, el 9 de junio, cuando señaló que lo ocurrido en Venezuela era solo “exposiciones de bombas de tiempo”, que habían sido colocadas “durante un largo periodo y ahora explotan”.

Figueres llamó la atención sobre la doble moral estadounidense, que exigía libertad en la Unión Soviética y apoyaba a tiranos en América Latina.

Por su parte, al interpretar el ataque a Nixon, el escritor Joaquín Gutiérrez lo expresó de esta manera: “El torrente de odio se comenzó a desbordar”.

Mientras la Doctrina Truman se impuso a diestra y siniestra, el clamor de líderes democráticos apostó por que se impulsara una versión muy diferente de Estados Unidos.

En 1960, Figueres le envió una carta al intelectual estadounidense Arthur M. Schlesinger, en la cual le señaló:

“Es muy malo que ustedes, mis amigos intelectuales estadounidenses, no sean mejor conocidos en las partes del mundo donde no se habla inglés. Ya estamos hartos de representantes como la Coca Cola y Mr. Dulles”.

Figueres apostaba por que, en lugar de alentar invasiones, se diera espacio a la expansión de los valores estadounidenses de democracia y libertad.

Hoy, al retomar la versión más fuerte del imperialismo estadounidense, la Doctrina Trumpman va un paso más allá al provocar temor incluso a sus aliados históricos, como Dinamarca.

david.diaz@ucr.ac.cr

David Díaz Arias es profesor catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica (UCR).