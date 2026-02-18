Columnistas

¿Está el tipo de cambio sacrificando empleo en Costa Rica?

Si el Banco Central reconoce que el empleo es un recurso productivo esencial, entonces no puede permanecer indiferente ante una tasa de participación laboral que apenas alcanza el 54,9%, una de las más bajas en década y media, incluso inferior a la observada durante la pandemia

EscucharEscuchar
Por Elian Villegas Valverde
La estabilidad cambiaria pierde sentido si erosiona la base productiva del país. Con una participación laboral en mínimos de 15 años, la discusión sobre la intervención del Banco Central deja de ser técnica y se convierte en un tema de desarrollo nacional. (Albert Marín.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elian Villegas Valverdetipo de cambiodesempleoempleoapreciación del colóndólar

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.