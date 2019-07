Días después, cuando se les preguntó por los motivos para pedir la destitución del ministro de Educación, más bien le reconocieron buenas acciones, salvo el pecado de no haberlos escuchado. Pero Edgar Mora no tenía por qué escuchar fantasías de un grupúsculo manipulado sobre drones, baños y tramas para instituir la explotación laboral de menores. No hacía falta diálogo, sino explicaciones, que abundaron y no fueron escuchadas.