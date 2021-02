Preocupa, no obstante, que la confusión entre control y juicio políticos tenga la intención de justificar una eventual decisión a capricho, sin freno legal ni compromiso con la recta interpretación de los hechos. El juicio político, donde existe, es para la política escrita con mayúscula. Por eso es excepcional, no obstante la reciente historia estadounidense. Pero el control político es un instrumento indispensable del sistema de frenos y contrapesos y no debe sufrir menoscabo a manos de la política escrita con minúscula.