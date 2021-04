Logré la cita para renovar pasaporte un domingo, por medios digitales. El día siguiente fui atendido en una sucursal del Banco de Costa Rica con cortesía y prontitud. A la satisfacción de cliente se sumó un cierto orgullo ciudadano. El país avanza, me precipité a pensar, acostumbrado a sitios oficiales donde no se puede hacer un trámite fuera de horas de oficina. El documento estaría listo en 15 días, pero me aconsejaron revisar antes, porque podría adelantarse.