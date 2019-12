Si no son los escándalos, será la Sala Constitucional; y si no son los magistrados, será la presión de la ciudadanía, pero el reglamento cambiará. La Asamblea Legislativa tiene la posibilidad de adelantarse. Si la aprovecha, recuperará prestigio y credibilidad, para sí misma y para la Corte Suprema de Justicia, cuya integración no debe ser objeto de cuestionamientos y escándalos a cada paso. La transparencia debe gobernar todo el proceso, incluidas las actuaciones de la Comisión de Nombramientos, pero no está mal comenzar por el plenario.