Entre la impunidad y la manipulación política: las que pagan son las mujeres

Las denuncias se desplazaron del terreno de la búsqueda de justicia y reparación al de la conveniencia política y todas las mujeres, una vez más, terminamos como daño colateral de la disputa por el poder

Por Larissa Arroyo Navarrete
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), celebró que los diputados revirtieran un veto del presidente Rodrigo Chaves que, en su criterio, era un “sinsentido”.
El presidente Rodrigo Chaves (derecha) ha criticado fuertemente al jerarca del OIJ, Randall Zúñiga, luego de las denuncias interpuestas en contra de este por presuntos delitos sexuales.







