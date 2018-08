Esta falta de conciencia se debe, en parte, a cómo las mujeres restan importancia a sus experiencias en línea; a muchas les preocupa que hablar con franqueza afecte negativamente sus carreras. Por ejemplo, una colega me dijo que no quería hacer un lío acerca de una publicación en la red que había recibido, porque era “solo” una amenaza de violación, no una de muerte como la que había recibido una amiga. Otra colega no pensaba que su experiencia de violencia digital se iba a tomar en serio, porque no había ocurrido en el “mundo real”.