Fuera de eso, no hay vida: no tienen locales en las comunidades ni centros de pensamiento, no tienen influencia sobre organizaciones sociales o presencia en las discusiones nacionales. Si no eligen a nadie, hibernan cuatro años; si eligen su cuota de diputados, alcaldes o regidores, la vida partidaria, financiada con fondos públicos, se limita a las cuatro paredes de la institución en la que aquellos laboran, sin irradiar al resto de la vida social. Los partidos no existen como entidades sociológicas, como realidades reales, sino como figuras jurídicas.