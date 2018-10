A pesar de haber criticado acremente la última decisión de la Corte Plena por destilar un cierto gremialismo, yo me inclino por respetar el orden establecido (al menos mientras no se convoque a una constituyente o se dé un golpe de Estado). Jamás se me ocurriría cuestionar la legitimidad del Poder Judicial ni la de los otros poderes a pesar de tantas decisiones y leyes ajenas al bien común. He dicho, por ejemplo, que la ley de impuesto sobre la renta es injusta, discriminatoria y sesgada a favor de los ricos, más nunca he cuestionado su legitimidad ni, menos, instigado a su inobservancia. Nadie puede dejar de pagar impuestos alegando que son injustos.