Columnistas

En el Fondo, teníamos razón…

Mantener una política monetaria restrictiva en un contexto de inflación baja, o incluso negativa, debilita la demanda interna, afecta las expectativas y puede terminar anclando la inflación por debajo de la meta: exactamente lo contrario de lo que se busca

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Por Luis Liberman y Daniel Ortiz
Fachada Banco Central de Costa Rica
La inflación acumula más de 33 meses seguidos por debajo de la meta establecida por el Banco Central de Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)







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