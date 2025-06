En busca del tiempo perdido

Quizá es puramente una situación personal, pero hoy rara vez consumo una cantidad de frutas y verduras que, de chiquito, comía frecuentemente: nances, nísperos, caimitos, tacacos, guabas, zapotes, pitahayas, o guayabas con gusanitos, guineos y cuadrados. Tal vez cada uno de ustedes tendrá su lista de cosas que uno ya no ve ni come tanto. O tal vez no. Lo cierto es que muchas de estas frutas y verduras las veo apenas ocasionalmente en supermercados y ferias del agricultor. Y, cuando lo hago, me evocan no solo recuerdos personales, sino también un mundo que se fue.

