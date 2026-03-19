Columnistas

El túnel del ajuste fiscal permanente

Sin estrategia, estaremos condenados a seguir dando vueltas como un pollo sin cabeza… hasta colapsar

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Por Jorge Vargas Cullell

El ajuste fiscal permanente. En esas andamos. Casi ocho años después de aprobada la reforma fiscal, la salud financiera del Estado costarricense ha mejorado, pero sigue siendo frágil. Las cuentas actuales son mejores que en 2018, cuando estuvimos al borde de un default público (el gobierno se había quedado sin plata para pagar sus obligaciones): hemos contenido el gasto público y reducido el ritmo del endeudamiento estatal y hecho más eficiente la gestión tributaria.








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