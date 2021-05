Hace un siglo un presidente transformó el país en cien días. No en vano se compara Biden con el Roosevelt del New Deal. En un país dominado por una casta indiferente, Biden pasó el paquete social más formidable de la historia sin un voto republicano, bastión de lo que no puede ser. Prometió vacunar a 100 millones en 100 días y duplicó esa cifra. Revirtió lo más aciago de Trump. Regresó su país a la cordura multilateral, se reconcilió con la tierra, confortó aliados, canceló una guerra, dio ayuda estatal a cada niño necesitado. Trazó audaces visiones de infraestructura, educación universitaria gratuita, cuidado infantil y mucho más.