Columnistas

El retorno de la mujer domesticada

Tal parece que la invitación a las mujeres a que sean irrelevantes como individuos pero utilizables como objetos es parte, nuevamente, de la agenda mundial

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Por Carolina Gölcher
Imagen caricaturesca de la esposa y ama de casa tradicional, tradwife. Retorno de la mujer domesticada y sometida a su marido; el esposo sale a trabajar, ella se queda en la casa
Existe una subcultura fuertemente impulsada en redes sociales por "influencers" de género femenino que romantizan las labores del hogar, el matrimonio y la dependencia económica del hombre. (Shutterstock/Imagen)







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