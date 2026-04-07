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La moda la ‘trad wife’: la jaula de oro sigue siendo una jaula

Al final, la pregunta no es si la jaula es cómoda. La pregunta es por qué alguien, en el siglo XXI, querría seguir viviendo dentro de ella

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Por Alicia Bettoni
Trad wife, moda de la esposa tradicional, mujeres que eligen ser mantenidas por sus maridos, depender económicamente visto como privilegio
Se habla de la mujer mantenida como privilegiada, pero esa comodidad tiene condiciones y ese llamado privilegio termina siendo una renuncia silenciosa a la autonomía. (Shutterstock/Imagen)







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