El uso de la energía eléctrica tiene un gran futuro por los avances tecnológicos y la alta reducción en los costos de almacenamiento. No obstante, los equipos son todavía muy caros y tomará varios años competir con los combustibles fósiles, cuyos precios bajan debido a la gran producción de Estados Unidos. Por ello, debe ser objeto de profundo análisis la abultada planilla y los privilegios del ICE y sus filiales porque afecta nuestra competitividad. Mientras no se haga una reingeniería, el ICE no podrá ser agente de cambio en el siglo XXI.