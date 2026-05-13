Columnistas

El papel estratégico del BNCR en la transformación productiva

Aumentar la productividad es una condición indispensable para generar mejores salarios, fortalecer la competitividad, reducir brechas territoriales y ampliar las oportunidades para miles de personas y empresas

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Por Ricardo Monge González
Fotografias de San Jose para archivo
El Banco Nacional podría complementar estratégicamente al sistema financiero en áreas críticas para el desarrollo. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Ricardo Monge González

Presidente de la Academia de Centroamérica.

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