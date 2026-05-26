Columnistas

El país donde uno de cada tres niños vive en pobreza

La mala nutrición durante los primeros años de vida afecta de manera irreversible el desarrollo cerebral de los niños y provoca rezagos cognitivos que limitan sus posibilidades futuras

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Por Rocío Solís

El pasado 15 de mayo se celebró el Día Internacional de la Familia, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 para reconocer el papel esencial de las familias en la sociedad. El lema de este año (“Las familias, las desigualdades y el bienestar infantil”) obliga a reflexionar sobre cómo la desigualdad deteriora las condiciones de vida de miles de hogares y compromete el futuro de la niñez.








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Rocío Solís

Rocío Solís

Es psicóloga con más de 40 años de experiencia en educación, niñez y adolescencia y violencia escolar. Fundó y dirigió la Contraloría de los Derechos Estudiantiles del MEP. Fue viceministra administrativa y viceministra académica del MEP, presidenta de la Comisión Unesco Costa Rica y miembro de la Junta Directiva del PANI.

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