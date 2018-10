Nuestro país no es un simple spa como ahora reza por todas partes la palabrita originaria de un topónimo belga, pero por la espantosa huelga, que no acaba de terminar, salta a la vista el paralelo: tiene razón mi colega Carlos Cortés al advertir que desde el big bang aquí no pasa nada. Peor: mi matutino pone como título grueso que “termina huelga en el Ebáis y hospitales sin represalias”. Pues, viva la Pepa porque, pese a la declaratoria de ilegalidad, pese a amenazas en firme del presidente ejecutivo de la CCSS, quedan más de cien mil citas por reprogramar y se pospusieron 3.500 cirugías, amén de una suma multimillonaria pagada por lavar ropa y proporcionar alimento a los enfermos. Como en la obra teatral, ¿no importa la colectividad? ¿Al carajo la salud?