Columnistas

El mercado laboral cambió y la legislación costarricense también debe hacerlo

El futuro del trabajo no se construye eligiendo entre las personas y la competitividad; se construye entendiendo que una depende de la otra y que la brújula debe seguir apuntando hacia el trabajador, en el centro de cada decisión

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Por Marco Durante C.
Foto nuevos ambientes laborales, la tecnología en el trabajo, incursión de inteligencia artificial en el oficinas
La inteligencia artificial ya está transformando de manera acelerada los procesos de contratación, supervisión, evaluación de desempeño, organización operativa y toma de decisiones dentro de las empresas. (Fotografía ilustrativa). (Shutterstock/Imagen)







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