El ‘individualismo del grupo’ y su peligro en las próximas elecciones

Todas las candidaturas advierten sobre los riesgos del continuismo. Pero, en la práctica, el enfrentamiento principal no es con esa candidatura dominante, sino entre quienes comparten, al menos en el discurso, el mismo propósito

Por Juan José Romero Zúñiga
No se trata de la ausencia de ideales comunes, sino de la incapacidad para subordinar el interés propio al interés colectivo. Cada actor prioriza su supervivencia simbólica aun cuando esa conducta reduzca las probabilidades de alcanzar el objetivo que dice defender. (Shutterstock/Imagen)







continuismoelecciones 2026individualismo del grupoabstencionismoJuan José Romero
Juan José Romero Zúñiga

Juan José Romero Zúñiga

Académico universitario con 30 años de experiencia en docencia, investigación y extensión. En la actualidad, es académico de tiempo completo en la Universidad Nacional (su alma máter), y en la Universidad de Costa Rica.

