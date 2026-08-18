Columnistas

El estrés también es cosa de niños

El estrés forma parte de la vida, pero los niños necesitan tener cerca a adultos capaces de reconocer sus señales y ofrecerles herramientas para afrontarlo

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Por Rocío Solís Gamboa

Cuando hablamos de estrés, solemos pensar en los adultos, pero los niños también pueden experimentarlo, especialmente ante situaciones que perciben como difíciles o superiores a sus recursos para afrontarlas.








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Rocío Solís Gamboa

Rocío Solís Gamboa

Es psicóloga con más de 40 años de experiencia en educación, niñez y adolescencia y violencia escolar. Fundó y dirigió la Contraloría de los Derechos Estudiantiles del MEP. Fue viceministra administrativa y viceministra académica del MEP, presidenta de la Comisión Unesco Costa Rica y miembro de la Junta Directiva del PANI.

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