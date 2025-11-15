Columnistas

El espejismo del espacio fiscal

La reducción de la deuda en el 2024, aunque positiva, fue frágil. Significó más un alivio momentáneo que un cambio estructural

Por Andrés Fernández Arauz

En enero, el Ejecutivo anunció que la deuda del Gobierno Central había caído a un 59,8% del PIB en el 2024. La cifra permitió, por primera vez en varios años, activar un escenario más flexible de la regla fiscal para la formulación del presupuesto 2026. Ese dato abrió expectativas: más inversión en infraestructura, posibilidad de ajustes salariales y un mayor margen para la política pública. Sin embargo, 10 meses después, el panorama luce distinto.








