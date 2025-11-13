Columnistas

El abuso sexual contra la presidenta de México

Combatir el machismo tóxico es como enfrentarse a la mítica hidra, monstruo de mil cabezas. Hay que hacerlo en el hogar, en la escuela, en el trabajo

Por Jorge Vargas Cullell

Un tipo tocó a la presidenta de México en plena calle. Abusó de ella procurando besarla y agarrarle un seno. Como lo habría hecho con cualquier otra mujer en un espacio público, y como de hecho lo hizo con otra ese mismo día. Poco después lo apresaron y ahora alega que andaba sin su medicación. ¡Sí, cómo no! La culpa es de una pastilla.








